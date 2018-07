Reißing: Feld brennt komplett ab – wahrscheinlich durch weggeworfene Zigarette

Passt doch bitte auf, wo ihr Eure Zigarettenkippen hin werft, speziell bei den aktuellen Temperaturen! In Saal an der Donau ist ein Getreidefeld komplett abgegrannt, wahrscheinlich weil jemand einfach seine Zigarette hineingeworfen hat.

Am gestrigen Freitag gegen 13 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, da ein Getreidefeld nahe Reißing in Flammen stand. Der Brand erstreckte sich über 1000-2000m², konnte von der Feuerwehr jedoch schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Da sich der Brandherd am Feldrand zur Straße befand ist davon auszugehen, dass eine Zigarette der Auslöser war. Der Verursacher ist nicht bekannt.

Hinweise an die Polizei Kelheim 09441/5042-0.

PM/EK