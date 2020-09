Regenstauf: Unfall mit zwei Verletzten

Gestern (12.09.) hat sich in den späten Nachmittagsstunden in Regenstauf ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei waren ein 61-jähriger Motorradfahrer und eine 53-jährige Radfahrerin beteiligt. Beide mussten mit Verletzungen in Regensburger Krankenhäuser eingeliefert werden. Ersten Ermittlungen zufolge waren beide auf der Schwandorfer Straße in die gleiche Richtung unterwegs. Die Radlerin soll unerwartet nach links abgebogen sein. Dabei kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer, der die Radfahrerin eigentlich überholen wollte. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

pm/LS