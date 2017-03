Kleine Beute, großer Schaden: ein bislang Unbekannter ist Donnerstagnacht in die Bildungsstätte in Regenstauf eingebrochen.

In der Nacht von Donnerstag, den 02.03.17, auf Freitag, den 03.03.17, schlug ein bislang unbek. Täter drei Fenster an der Bildungsstätte Schloss Spindlhof ein. Durch das Einschlagen des dritten Fensters gelangte der Täter in das Gebäude. Im Kantinenbereich entwendete er aus einer offenen Kasse einen Kleinbetrag an Münzgeld. Der Schaden an den drei Fenstern beläuft sich auf ca. 1000.-EUR. Die Polizei Regenstauf hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Regenstauf unter der Tel. 09402/9311-0 in Verbindung zu setzen.

PM/EK