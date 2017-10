Regensburger Bäder passen Eintrittspreise an

Die Regensburger Badebetriebe GmbH (RBB), eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke Regensburg, passt zum 1. Januar 2018 die Eintrittspreise in den drei Bädern Westbad, Hallenbad und Wöhrdbad den gestiegenen Unterhaltskosten an. Zuvor hatte das Unternehmen die Preise sieben Jahre lang stabil gehalten. Der Aufsichtsrat der RBB hat am vergangenen Dienstag einstimmig einem entsprechenden Antrag mit einer Erhöhung um durchschnittlich rund sieben Prozent zugestimmt.

Höhere Unterhaltskosten

Notwendig wurde die Tarifanpassung, um die gestiegenen Betriebskosten in den Regensburger Bädern wenigstens zum Teil aufzufangen. 2016 musste schon jeder Westbadbesuch mit durchschnittlich 10,13 Euro bezuschusst werden. Im Hallenbad waren es 8,54 Euro und im Wöhrdbad 3,78 Euro. Damit der Badbesuch auch weiterhin für möglichst alle erschwinglich bleibt, fiel die Preisanpassung so moderat wie möglich aus. Die Tarife in den Regensburger Bädern sind weiterhin sehr günstig und ‎brauchen keinen Vergleich zu denen ‎anderer Bäder zu scheuen.‎

Im Westbad kostet zukünftig die Drei-‎Stunden-Einzelkarte 6,20 Euro (bisher ‎‎5,80 Euro). Der Vergünstigungstarif für drei ‎Stunden liegt dann bei 3,80 Euro (bisher 3,50 ‎Euro), der Kindertarif bei 3,10 Euro ‎‎(bisher 2,90 Euro). Die Ganztageskarte kostet ab ‎‎1. Januar 2018 im Regeltarif 8,50 Euro ‎‎(bisher 8,00 Euro), vergünstigt 5,50 Euro (bisher 5,00 Euro), der Kindertarif ‎‎4,50 Euro (bisher 4,20 Euro). Der Frühschwimmertarif (7:00 bis 9:00 Uhr) sowie der Spätschwimmertarif (20:00 bis 22:00 Uhr) liegen ‎dann bei 4,10 Euro (bisher 3,90 Euro). ‎Den Sonnentarif vom 1. Mai bis 30. September wird es zukünftig nicht mehr geben. Das ist wirtschaftlich nicht mehr vertretbar, da im Sommer mehr Aufsichtspersonal und mehr Energie für die Außenwasserbecken benötigt wird. Zudem steht gerade im Sommer mit der umfangreichen Freianlage ein wesentlich größeres Angebot für die Badegäste zur Verfügung. Unverändert kostenlos bleiben die ‎Zusatzangebote des WESTBADaktiv-Programms. ‎Die Preise im Sauna-Paradies bleiben ‎stabil.

Im Hallenbad und im Wöhrdbad wer‎den die Einzel-Tageskarten zukünftig ‎‎4,10 Euro (bisher 3,80 Euro) kosten, ‎im Vergünstigungstarif 2,20 statt 2,00 ‎Euro.‎

Die Rabattregelung für Zehnerkarten ‎und Halbjahres- beziehungsweise ‎Jahreskarten gibt es weiterhin in allen ‎Bädern.‎ Ferner profitieren auch die Inhaber eines Stadtpasses von besonders günstigen Eintrittspreisen.

Familien- und Gruppentarife

Nach wie vor haben die Badebetriebe ‎Tarife, die Familien und Kinder bevorzugen. Unter einem Meter Körpergröße ist der Eintritt für Kinder in ‎allen Bädern frei. Für Familien und ‎Gruppen gibt es im Westbad zusätz­‎liche Ermäßigungen. Ein Erwachse‎ner mit maximal zwei Kindern bis 14 ‎Jahre zahlt im neuen Gruppentarif für ‎drei Stunden 9,50 Euro (bisher 8,50 ‎Euro), zwei Erwachsene mit maximal ‎drei Kindern 16,50 Euro (bisher 13,00 ‎Euro). Jedes weitere Kind kostet 2,50 Euro. Kinderreiche Familien mit ‎mindestens drei eigenen Kindern ‎unter 15 Jahren und einer Bescheinigung des Bürgerzentrums Regens‎burg zahlen für ein dreistündiges ‎Badevergnügen 9,10 Euro (bisher ‎‎8,50 Euro).‎

PM/LH