Regensburg: Verkehrsunfall in der Kumpfmühler Straße – Wer kann Hinweise geben?

Bereits am 12.06.2020, gegen 10:20 Uhr, ereignete sich in Regensburg in der Kumpfmühler Straße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 57-jähriger Regensburger mit seinem Fahrrad einen Pkw links überholen wollte.

Der Kfz-Führer scherte jedoch links aus, sodass der Fahrradfahrer stürzte und sich nicht unerhebliche Verletzungen zuzog.

Die Polizei wurde zur Tatzeit jedoch nicht zum Unfall hinzugezogen.

Wer kann Angaben zu dem Unfall, dem/der Unfallverursacher(in), sowie dem benutzten Fahrzeug machen? Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Regensburg Süd, unter der Telefonnummer 0941/506-2001 entgegengenommen.

Polizeimeldung