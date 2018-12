Regensburg: Unfall mit zwei Sattelzügen

Am Mittwoch, den 12.12.2018, kam es gegen 06:15 Uhr in der Herbert-Quandt-Allee in Regensburg zu einem Unfall zwischen einem Pkw und zwei Sattelzügen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 29-Jähriger wollte mit seinem Skoda aus dem Parkplatz des BMW-Werks bei Tor 1 rausfahren und nach links in die Herbert-Quandt-Allee einbiegen. Hierbei missachtete er nach derzeitigem Ermittlungsstand die Vorfahrt eines 36-Jährigen, der mit einem Sattelzug in östlicher Richtung auf der bevorrechtigten Straße unterwegs war. Dieser versuchte auszuweichen, stieß aber dennoch mit dem Pkw im Frontbereich zusammen und kollidierte anschließend mit einem entgegenkommenden Sattelzug.

Der Fahrer des Skodas, sowie dessen 22-jähriger Beifahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Sie wurden zur Behandlung in Regensburger Krankenhäuser eingeliefert. Die beiden Fahrer der Sattelzugmaschinen blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Herbert-Quandt-Allee musste für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge für ca. 1 ½ Stunden für beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit über Harting umgeleitet.

Polizeimeldung