Regensburg: Unbekannte beklauen Zirkus

Diese Diebe wollten wohl unbedingt einen Zirkus Zuhause haben… Der Schaden: im oberen sechsstelligen Bereich.

Von einem Parkplatz im Regensburger Stadtnorden entwendeten bislang unbekannte Täter insgesamt 5 Auflieger eines Zirkus. In der Zeit von Dienstag, 10.03.2020, 13 Uhr auf Mittwoch, 11.03.2020, 11.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter 5 abgestellte Auflieger eines Zirkus. Der Verantwortliche des Zirkus hatte die 5 Auflieger sowie einen Opel Movano auf einem Parkplatz im Regensburger Stadtnorden abgestellt. An zwei Aufliegern waren Offenbacher Kennzeichen – OF-… angebracht. In den Aufliegern befand sich die komplette Ausstattung des Zirkus. Der oder die Täter hatten ebenfalls den Opel Movano aufgebrochen und daraus das Autoradio entwendet. Weiter hatten sie die Kennzeichen des Fahrzeugs, ebenfalls OF-… abmontiert. Der Gesamtschaden bewegt sich im oberen sechsstelligen Bereich.

Wer zu der angegebenen Tatzeit im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Regensburg, Tel.: 0941/506-2888 in Verbindung zu setzen.

Pressemitteilung PI Oberpfalz