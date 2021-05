Regensburg: Stadtführungen wieder möglich

Durch die Corona-Lockerungen sind jetzt in der Stadt Regensburg auch wieder Führungen möglich. Mit diesen können Sie die UNESCO Welterbestadt wieder erleben, schmecken, genießen und entdecken!

Mit einer Stadtführung können Sie die historische Altstadt erleben, spannenden Geschichten über die Stadtgeschichte lauschen und neues entdecken.

Zu Beginn des Pfingstwochenendes starten nun auch die Stadtführungen wieder, anfangs wird es Führungen für Individualgäste für alle Regensburg-Fans und solche, die es noch werden wollen zu folgenden Terminen geben:

montags bis freitags um 10:30 Uhr

samstags, sonn- und feiertags: um 10.30 Uhr und 14.30 Uhr

Treffpunkt: Tourist Information am Alten Rathaus

Weitere Termine werden bei Bedarf noch zur Verfügung gestellt. Alle Gäste werden gebeten ihre Altstadtführung, wenn möglich online unter www.tourismus.regensburg.de zu buchen, da hierdurch auch mögliche Infektionsketten nachvollzogen werden können.

Sollten Gäste in Ausnahmefällen keine Möglichkeit haben ihre Tickets online zu buchen, sind diese ebenfalls in der Tourist Information am Alten Rathaus erhältlich.

Auch Gruppenführungen sind ab morgen, Samstag den 22.05 wieder buchbar. Bis auf Weiteres ist die Gruppengröße auf maximal 14 Teilnehmer:innen begrenzt. Alle Stadtführungsthemen und Buchungsdetails finden Sie ebenfalls unter www.tourismus.regensburg.de. Für Rückfragen steht Gästen die Tourist-Information (09415074410; tourismus@regensburg.de) gerne zur Verfügung.

Folgende Hinweise, die für alle Führungen gelten, sind hierbei zu beachten:

Der Mindestabstand muss eingehalten werden

Es besteht Maskenpflicht

Teilnehmer:innen müssen nachweisen können, dass sie entweder genesen, vollständig geimpft oder negativ getestet sind. Im Falle eines negativen Corona Tests muss es sich entweder um einen Schnell- oder einen PCR-Test handeln. Dieser Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Alle Hinweise zu den aktuellen Buchungsbedingungen erhalten Individualgäste online bei der Buchung. Für Gruppenbuchungen wird bei Buchungsbestätigung ein Factsheet zur Verfügung gestellt, das die wichtigsten Regelungen zusammenfasst.

Die Regensburg Tourismus GmbH, alle Partner und Gästeführer:innen freuen sich schon sehr darauf, endlich wieder Besucher:innen in der UNESCO-Welterbestadt begrüßen zu dürfen.

Für Rückfragen steht Ihnen die Regensburg Tourismus GmbH gerne zur Verfügung.

Über die Regensburg Tourismus GmbH

2005 wurde die Regensburg Tourismus GmbH (RTG), die offizielle Tourismusorganisation der Stadt Regensburg, mit der Zielsetzung gegründet, die Tourismuswirtschaft in Regensburg nachhaltig zu fördern. Basis der Arbeit der RTG ist das von der Regensburger Tourismusbranche erarbeitete Tourismuskonzept.

Für Gäste, Besucher:innen und Einheimische arbeitet ein 32-köpfiges Team der RTG sowie rund 100 freiberufliche Gästeführer:innen an 365 Tagen im Jahr. Die Mitarbeiter:innen der RTG sind in den Bereichen Tourist Informationen mit Besucherzentrum Welterbe, Veranstaltungsmanagement, Marketing und Verwaltung tätig.

Regensburg Tourismus GmbH/MB