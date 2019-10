Regensburg: SSV Jahn bietet Mobile Ticketing an

Besucher der Jahn Heimspiele in der Continental Arena können ab sofort ihr Ticket aufs Handy laden. Das Angebot beschränkt sich zunächst auf Sitzplätze der Kategorie 1 und 2 sowie den Zollner Familienblock.

Mit dem Mobile Ticket bietet der Jahn einen neuen Service an. Dafür sind je nach Smartphone die Apps „Apple Wallet“ (iOs) oder „PassWallet“ (Android) notwendig. Nach Bezahlung erhalten die Fans per E-Mail ihr Ticket und können es direkt in die jeweilige App laden. Zusätzlich werden die Tickets beim „Mobile Ticket“ auch als print@home-Ticket versendet. Man entscheidet anschließend selbst, welche Variante benutzt werden soll.

Mobile Tickets können auch über beide Apps mit anderen Nutzern geteilt werden. Das digitale Ticket bietet auch alle Vorzüge der Papier Variante. Die Tickets berechtigen unter anderem am Spieltag mit den RVV-Verkehrsmitteln im gesamten RRV-Tarifgebiet zum Spiel zu fahren.

MWi