In Regensburg ist es in den frühen Abendstunden (etwa 17:00 Uhr) zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Rettungswagen stieß dabei in einem Kreuzungsbereich mit einem kleineren Auto zusammen. Nach ersten Angaben wurde mindestens eine Person schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Adolf-Schmetzer-Straße / Weißenburgstraße. Bei vorliegen weiterer Informationen berichten wir nach bzw. ergänzen den Artikel mit dem Polizeibericht.

© Alexander Auer

MF/Alexander Auer