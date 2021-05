Regensburg: Schiff Ahoi! Donauschifffahrt Wurm & Noé startet in die Saison

Das lange Warten hat ein Ende: Am Pfingstsonntag darf die Donauschifffahrt Wurm & Noé endlich wieder den Landungssteg für seine Fahrgäste auslegen. Die Reederei bietet dann pünktlich zum Beginn der Pfingstferien wieder täglich Rundfahrten ab Regensburg an.

Nach der Lockdown-bedingten Zwangspause ist die Vorfreude groß bei den beiden Reederfamilien Wurm und Noé und ihrem gesamten Mitarbeiterteam: Endlich dürfen sie wieder Fahrt aufnehmen! Am 23. Mai, Pfingstsonntag, heißt es für die Regensburger Kristallflotte – EXCLUSIVELY MADE WITH SWAROVSKI ELEMENTS – und das historische Schiff MS Bruckmadl wieder „Leinen los!“: Auf dem Programm stehen dann wieder die bei Einheimischen wie Touristen beliebte Historische Strudelrundfahrt sowie die Erlebnisrundfahrt zur Walhalla.

Strudelrundfahrt: Regensburg von Bord aus neu entdecken

Ein Hauch der Geschichte weht den Fahrgästen hier um die Nase: Auf dem Bruckmadl erleben die Fahrgäste die pittoreske Altstadt Regensburgs aus einem besonderen Winkel aus und in der Atmosphäre eines historischen Schiffes. Die „Historische Strudelrundfahrt“ findet ab Sonntag 6 x täglich zum Preis von 10,– Euro statt: Abfahrten sind um 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 und 15:30 Uhr. Bei der 45-minütigen Rundfahrt auch unter der Steinernen Brücke hindurch können die Fahrgäste eine kleine Auszeit nehmen, während sie Wissenswertes über die Stadt erfahren.

Erlebnisrundfahrt: Mit dem Kristallschiff ins idylische Donautal

Das Regensburger Kristallflotte wiederum lichtet ab Sonntag dreimal täglich den Anker. Von Regensburg aus geht es flussabwärts bis zur berühmten Walhalla bei Donaustauf, ein Ausstieg ist dort möglich. Die Erlebnisrundfahrt findet um 11:00, 13:00 und 15:00 Uhr statt und dauert knapp zwei Stunden. Sie kostet 16,– Euro pro Person. Bei der Rundfahrt erfahren die Fahrgäste nicht nur viel Wissenswertes zu Land und Leuten, sondern tauchen auch tief

ein in die zauberhafte Welt der Kristalle.

Hygienekonzept: Entspannte Auszeit in sicherer Umgebung

An Bord sorgt ein umfassendes Hygiene- und Sicherheitskonzept für Sicherheit der Fahrgäste und Mitarbeiter. Die Einlassbestimmungen – wer z.B. nur mit aktuellem Coronatest an Bord gehen kann – richten sich nach denselben gesetzlichen Bestimmungen wie die Außengastronomie und sind abhängig vom Inzidenzwert. Die Reederei Wurm & Noé hat es sich zum Ziel gesetzt, dass ihre Gäste trotz der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in gewohnter

Weise ihren Kurzurlaub auf der Donau entspannt und sicher genießen können.

Quelle: Donauschifffahrt Wurm & Noé GmbH & Co. KG / KH