Regensburg: Reliquien aus Kirche gestohlen

Die Polizeiinspektion Regensburg Süd berichtet von einem Diebstahl in der Kirche St. Wolfgang, bei dem neben hohem Sachschaden auch ein wahrscheinlich viel größerer ideeller Schaden entstanden ist. Am Montagnachmittag haben Unbekannte aus dem Hochgrab des heiligen Wolfgang die Wolfgangsreliquien gestohlen. Das Grab befindet sich im Eingangsbereich der Kirche St. Wolfgang in der Bischof-Wittmann-Straße. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt und sucht nach Zeugen, die zwischen 12 und 14 Uhr etwas beobachtet haben.

Der Polizeibericht:

Am Montag, 26. Oktober 2020, zwischen 12 - 14 Uhr, wurden die Wolfgangsreliquien aus dem Hochgrab des hl. Wolfgang gestohlen. Sie wurden mit Gewalt aus einer Stahlumfassung herausgebrochen. Das steinerne Grab befindet sich im Eingangsbereich der katholischen Kirche St. Wolfgang in der Bischof-Wittmann-Straße in Regensburg. Der dadurch entstandene materielle Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.