Regensburg: Öffentliche Toilettenanlage in der Trunzergasse

Die öffentliche WC-Anlage in der Trunzergasse (in direkter Nachbarschaft des Hauses der Bayerischen Geschichte) wird am Samstag, 1. Mai 2021, in Betrieb genommen. Die Toilettenanlage ist täglich von 7 bis 19 Uhr geöffnet.

Die Anlage umfasst eine Damentoilette mit fünf Kabinen, eine Herrentoilette mit drei Kabinen und drei Urinalen sowie eine barrierefreie Toilette.

Weitere Informationen zu öffentlichen Toiletten in Regensburg unter www.regensburg.de/leben/gesundheit/oeffentliche-toiletten-der-stadt-regensburg

Stadt Regensburg/MB