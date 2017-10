Regensburg: Notfallrettung mit der Maus

Bereits zum sechsten Mal durften 50 Kinder beim bundesweiten Türöffner-Tag der „Sendung mit der Maus“ die Notaufnahme des Universitätsklinikums Regensburg (UKR) erkunden.

Seit 1971 begeistert die Maus jeden Sonntag Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene mit ihren Sachgeschichten. Beim jährlichen Türöffner-Tag am 3. Oktober dürfen Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren einen Blick hinter die Kulissen verschiedener Unternehmen oder Einrichtungen werfen und dabei selbst entdecken, was die Maus sonst sonntäglich für sie übernimmt. Äußerst beliebtes Ziel bei den Kindern ist seit mehreren Jahren die Notaufnahme des UKR gemeinsam mit der Station Regensburg der DRF Luftrettung.

In jeweils zweistündigen Erlebnisführungen erfuhren die Kinder, wie die Mitarbeiter der Luftrettung und der Notaufnahme am UKR arbeiten und kamen dabei in Bereiche, in denen sonst nur Ärzte, Pflegekräfte und Patienten Zutritt haben. Dabei wurde zunächst der Rettungshubschrauber besichtigt und bei „Kinder lernen helfen“ stand dann das richtige Verhalten im Falle eines Notfalls auf dem Programm. Anschließend besuchten sie die Notaufnahme, wo die Kinder alles über die Arbeit der Notärzte und des Rettungsdienstes lernen konnten und auch selbst aktiv wurden – zum Beispiel beim Anlegen eines Gipsverbands oder bei der Durchführung einer Ultraschalluntersuchung.

© UKR

„Es ist immer wieder schön zu sehen, wie wissbegierig die Kinder sind. So macht es großen Spaß, ihnen solch wichtige Themen wie Erste Hilfe und das Verhalten in einem Notfall kindgerecht näherzubringen“, freut sich Dr. Jens Kramer, Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie und Initiator des Türöffner-Tags am UKR.

Der deutschlandweite Türöffner-Tag der „Sendung mit der Maus“ findet seit 2011 jährlich statt. Die Veranstaltung erfreut sich am UKR großer Beliebtheit und war auch dieses Jahr bereits nach kurzer Zeit ausgebucht.

Pressemitteilung/MF