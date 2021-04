Regensburg: Neue Corona-Schnellteststrecke öffnet am Donnerstag

Am 29.04.2021 startet um 09:00 Uhr die neue Corona-Schnellteststrecke auf dem Media Markt

Parkplatz in der Bajuwarenstraße in Regensburg. Die Testmöglichkeit wird werktags von 09:00 – 18:00 Uhr bestehen.

Kurze Ablaufbeschreibung

Sie benötigen die App Placelogg (https://placelogg.eu/). In dieser können Sie sich vorab registrieren.

Wenn Sie vor Ort sind, registrieren Sie sich in der Registratur, indem Sie einen aushängenden QRCode scannen. Im Anschluss wird ihr Personalausweis kontrolliert um zu überprüfen, ob die Angaben aus der App mit denen Ihres Personalausweises übereinstimmen.

Da wir Spucktests verwenden, ist der weitere Vorgang sehr einfach. Sie gehen in die Impfkabine, scannen dort einen QR-Code um sich in der Box zu registrieren sowie einen QR-Code auf ihrem Auswertungsstreifen. Im Anschluss spucken Sie in eine kleine Tüte. Aus dieser wird die Probe entnommen.

Nach 15 Minuten erhalten Sie per Mail verschlüsselt Ihr Ergebnis, den Code zum Öffnen der Mail erhalten Sie per SMS.

Sollten Sie nicht Nutzer der App sein, so erhalten Sie bei der Registratur eine ID-Karte. Auf dieser Karte, welche anstelle der App genutzt wird, ist ein Code vermerkt, mit dem Sie die verschlüsselte Mail öffnen können.

Sollten Sie das Ergebnis schriftlich haben wollen so können Sie es sich nach 15-20 Minuten an der Teststation abholen.

pm/MS