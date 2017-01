Kurze Zeit nach einem Sexualdelikt, das sich in den heutigen, frühen Morgenstunden im Stadtsüden ereignete, nahmen Beamte der Polizeiinspektion Regensburg Süd einen dringend Tatverdächtigen fest.

Am Sonntag, den 01.01.2017, gegen 05.40 Uhr, ging eine 46-jährige Regensburgerin in der Kumpfmühler Straße in Richtung ihrer Arbeitsstätte, als sich ihr wortlos ein Mann in den Weg stellte.

Da dieser den Aufforderungen der Frau den Weg freizumachen nicht nachkam, ging sie an ihm vorbei. Der Mann jedoch folgte ihr, zog sie mit Gewalt in einen Hauseingang und missbrauchte sie.

Eine Anwohnerin, die auf den Vorfall aufmerksam geworden war und die Hilfeschreie der Frau hörte, verständigte sofort die Polizei.

Dies trug maßgeblich dazu bei, dass eine Streifebesatzung der Polizeiinspektion Regensburg Süd den mittlerweile zu Fuß geflüchteten Mann noch in Tatortnähe festnehmen konnte.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kripo Regensburg geführt.

Der Mann befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam und wird im Laufe des morgigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. In seiner polizeilichen Vernehmung machte der Festgenommene keine Angaben zum Sachverhalt.

Lt. mitgeführten Ausweispapieren handelt es sich bei ihm um einen 24-jährigen, pakistanischen Staatsangehörigen. Sein genauer, ausländerrechtlicher Status wird morgen mit den Ausländerbehörden der Landeshauptstadt abgeklärt, da er dort gemeldet ist.

PM Polizeipräsidium Oberpfalz