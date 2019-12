Regensburg: Nach drei Einbrüchen in Wohnungen – Tatverdächtige festgenommen

Dreimal schlugen Einbrecher im Zeitraum von Freitag, 29.11.2019, auf Sonntag, 01.12.2019, in Regensburg zu. Im Zuge der verstärkten behördenübergreifenden Kontrollen konnten Kräfte des Zollamts Furth im Wald in einem Zug nach Prag zwei Tatverdächtige festnehmen.

Zwischen Freitagnachmittag, 16:00 Uhr, und Sonntagabend, 20:00 Uhr drangen Einbrecher in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brahmsstraße ein. Bargeld und Wertgegenstände im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurowerts haben die Diebe erbeutet und zusätzlich etwa 300 Euro Sachschaden angerichtet.

Die Morgenstunden des Sonntag nutzten Eindringlinge um zwischen 04:30 Uhr und 10:00 Uhr in eine Wohnung in der Furtmayrstraße zu gelangen. Dort entwendeten sie Gegenstände im Gegenwert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags.

Schließlich brachen zunächst Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Josef-Adler-Straße gegen 08:30 Uhr des Sonntagmorgens ein. Aus dem Haus konnten etwas Bargeld und Gegenstände im Gegenwert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages entwendet werden, bevor Hausbewohner die Diebe bemerkten und diese schließlich unerkannt flüchten konnten. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten blieb zunächst erfolglos.

Einsatzkräfte des Zolls kontrollierten am Sonntagmittag Fahrgäste eines Zuges von Regensburg nach Prag, darunter zwei tschechische Staatsangehörige im Alter von 31 und 32 Jahren. Die beiden Tatverdächtigen führten Gegenstände bei sich, die unter anderem dem Einbruch in der Josef-Adler-Straße zugeordnet werden konnten. Die Zollbeamten hielten die Männer bis zur Übergabe an die Kräfte der Polizei fest.

Die möglichen Einbrecher werden in den Nachmittagsstunden des Montag, 02.12.2019, auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Ob die Beschuldigten auch für die zwei erstgenannten oder gar weitere Einbrüche als Täter in Frage kommen, wird derzeit durch die Kriminalpolizei Regensburg geprüft.

Pressemitteilung PP Oberpfalz