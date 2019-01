Regensburg: Mann mit Messer lebensgefährlich verletzt – Tatverdächtiger in Haft

Am Sonntagnachmittag, 06.01.2019, ereignete sich in einer Gaststätte in der Regensburger Innenstadt ein versuchtes Tötungsdelikt zwischen zwei Männern. Dabei steht ein 56-Jähriger im Verdacht, einen 54-jährigen Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Geschädigte ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.

Am Dreikönigstag, Sonntag, den 06.01.2019, gegen 15.30 Uhr soll es in einer zu der Zeit geschlossenen Gaststätte in der Regensburger Ludwigstraße zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen sein. Im Laufe der Auseinandersetzung zwischen den beiden Beteiligten soll ein 56-jähriger Mann mit vietnamesischer Staatsangehörigkeit einen 54-jährigen Landsmann mit einem Messer am Hals verletzt haben. Herbeigerufene Rettungskräfte verbrachten den Geschädigten mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Regensburger Krankenhaus. Der 56-jährige Tatverdächtige konnte am Tatort widerstandslos festgenommen werden. Er wurde am Montagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg Haftbefehl gegen den Mann erließ.

Die Hintergründe und genauen Umstände des Geschehens sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.

Polizeibericht