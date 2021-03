Regensburg: Kostenlose Corona-Schnelltests in Diskothek

In der Diskothek Helga am Domplatz in Regensburg wird getestet anstatt getanzt! Seit Dezember gibt es dort Corona-Schnelltests, diese sind jetzt kostenlos! Sie müssen sich aber vorher online anmelden.

Die neue Schnelltest-Station liegt damit direkt in der Altstadt. Betreiber des „Medicare Testzentrums“ ist die Klanghaus GmbH in Kooperation mit Medicare Logistic aus Köln.

Angeboten werden kostenlose „Antigen-Schnelltest“ und kostenpflichtige Express PCR Tests mit Ergebnis am gleichen Tag. Früher galten die Antigentests als unsicher aber mittlerweile hat sich deren Genauigkeit stark verbessert und die Tests sind zu einem festen Bestandteil der Covid-19 Teststrategie von Bundes- bzw. Landesregierung geworden., erklärt Christian Malik, Geschäftsführer Club Klanghaus GmbH.

Über die Webseite www.covid-testzentrum.de kann man sich einfach und bequem Online einen Termin für den Schnelltest buchen.

„Durch die vorherige Online-Terminvergabe vermeiden wir eine Schlangenbildung vor dem Schnelltest-Zentrum und gewährleisten so den bestmöglichen Schutz“, so Christian Malik weiter.

Das Testverfahren selbst funktioniert schnell und einfach: Am Empfang das Test-Kit holen, sich in eine der zwei Kabinen begeben, getestet werden – fertig! Das Ergebnis kann innerhalb von ca. 15 – 20 Minuten über einen individuellen QR-Code abgerufen werden.

Der Antigen-Schnelltest ist einmal pro Woche kostenlos für jeden mit einem Wohnsitz in Deutschland und wird täglich zwischen 8:00 Uhr und 14:00 Uhr durchgeführt. „

Mit der Hilfe der Antigen-Schnelltest könne man bald wieder mehr Kontakte und mehr Leben ermöglichen, sei es in der Familie, in der Kultur und vielleicht auch im Nachtleben“, hofft Christian Malik abschließend.

Club Klanghaus GmbH/MB