Regensburg: Frau am Hals gepackt – Zeugen gesucht

Am Montag, 26.04.2021, wurde eine junge Frau auf einem Supermarktparkplatz in der Karl-Stieler-Straße in Regensburg von einer anderen Dame unvermittelt am Hals gepackt. Danach setzte die Unbekannte unbeirrt ihren Weg fort. Die Polizei sucht hierzu Zeugen und ermittelt wegen Körperverletzung.

Eine 22-jährige Regensburgerin begab sich gestern auf die Wache der Polizeiinspektion Regensburg Süd und teilte mit, dass sie gegen 12:10 Uhr zum Netto-Markt in der Karl-Stieler-Straße ging. Als sie den Parkplatz überquerte, begegnete ihr eine bislang unbekannte Frau. Diese griff die Geschädigte unvermittelt an, packte sie am Hals und schimpfte dabei vor sich hin. Als sich die Angegriffene aus dem Griff lösen konnte, setzte die Unbekannte ihren Weg fort, als wäre nichts geschehen. Die 22-Jährige wurde bei der Tat leicht verletzt.

Die Tatverdächtige war

ca. 50 Jahre alt,

ca. 165 cm groß und

sehr schlank.

Sie hatte die Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden,

trug zur Tatzeit ein pink/weiß gemustertes Oberteil und hatte

auffällig lange, lilafarbene Fingernägel.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Angreiferin geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0941/506-2001 mit der PI Regensburg Süd in Verbindung zu setzen.

PI Regensburg Süd/MB