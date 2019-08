Regensburg: Einbruch in Café – Täter auf frischer Tat ertappt

Das verbotene Vorhaben zweier Einbrecher in ein Café wurde am Montag, 12.08.2019, gegen 01:15 Uhr, durch Polizeibeamte jäh unterbrochen. Die Täter sind auf frischer Tat noch im Lokal vorläufig festgenommen worden. Gegen beide wurden Haftbefehle erlassen.

Gegen 01.15 Uhr beobachtete ein Anwohner in der Oberen Bachgasse zwei unbekannte Männer dabei, wie diese gewaltsam in ein dort befindliches Café eindrangen. Er teilte seine Beobachtungen unverzüglich der Polizei mit. Die eintreffenden Polizeibeamten handelten schnell und überlegt. Das Gebäude wurde umstellt, während im Café ein 45-jähriger und ein 22-jähriger Mann auf frischer Tat festgenommen werden konnten. Bei den beiden Männern handelte es sich um italienische Staatsangehörige. Diese wurden am Dienstag, 13.08.2019, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg, dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen beide sind jeweils Haftbefehle erlassen worden. Die Männer wurden daraufhin in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Diese werden von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geführt.

Polizeimeldung