Regensburg: Einbrecher erbeuten mehrere tausend Euro

Wie die Polizei heute mitteilt, haben Einbrecher am Wochenende mehrere tausend Euro erbeutet. Die Unbekannten drangen zwischen Samstag (24.10., 13 Uhr) und Sonntag (25.10., 11:15 Uhr) in ein Einfamilienhaus in Regensburg-Kumpfmühl ein. Dort klauten die Diebe Wertgegenstände und Bargeld.

Die Kripo Regensburg ermittelt und bittet um Hinweise unter 0941 506-2888.

pm/LS (Foto: Symbolbild)