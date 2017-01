„Der SPD-Fraktionsvorsitzende Hartl hat mit Wolbergs gemeinsam die Strippen gezogen und muss daher sofort alle seine Ämter als Fraktionsvorsitzender, Stadtrat, Bezirksrat und stellvertretender Bezirkstagsvorsitzender niederlegen!“ fordert der CSU-Kreisverband. „Es ist ungeheuerlich, dass er meint, sich mit einer vorgezogenen Fraktionsvorsitzendenwahl aus der Verantwortung stehlen zu können und dass er alle anderen Ämter behalten kann.“

Über das hilflose Agieren der SPD-Stadtverbandsvorsitzenden Margit Wild herrscht bei der CSU nur Kopfschütteln und völliges Unverständnis: „Margit Wild hat in der gesamten Affäre eine heillose Überforderung und absolute Führungsschwäche an den Tag gelegt. Es ist schockierend, wie sie in dem Sumpf ihrer Partei seit Monaten die Augen komplett vor der Realität verschlossen hat. Was muss eigentlich noch passieren, bis sie endlich ihre Scheuklappen ablegt und in ihrer Partei aufräumt?“