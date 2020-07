Regensburg: Count-Down zur REWAG-Online-Nacht am 1. August

Am 01. August 2020 startet die REWAG-Online-Nacht. Während die REWAG-Nächte in den vergangenen Jahren im Stadtpark stattfanden, gibt es die Online-Version in diesem Jahr via Livestream ganz bequem und sicher zu den „Besuchern“ nach Hause.

Normalerweise herrscht wenige Tage vor der Veranstaltung reger Betrieb im Stadtpark: Bühnen und Catering-Zelte werden aufgebaut, die Strom- und Wasserversorgung eingerichtet, Tische und Stühle aufgestellt…

In diesem Jahr bleibt es ruhig im Stadtpark, da diese Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt vor einem großen Publikum dargeboten werden kann. Dafür laufen im Hintergrund bereits die Vorbereitungen für das Online-Streaming.

„Damit betritt die REWAG sozusagen Neuland. Einen Livestream haben wir bis dato noch nicht gemacht“, berichtet Dr. Torsten Briegel, Vorstandsvorsitzender der REWAG. „Mit der REWAG-Nacht haben wir ein tolles Event, das wir online direkt zu unseren Kunden nach Hause bringen möchten.“

Am 1. August von 18:00 bis 22:00 Uhr gibt es auf rewag.de/online-nacht einen gewohnt bunten Mix verschiedener musikalischer Darbietungen: Von Klassik über Balkan und Rock bis hin zu Samba ist für jeden Geschmack etwas dabei. Dazwischen gibt es kurze Beiträge zu verschiedenen Themen rund um die REWAG-Online-Nacht.

Die Bands werden übrigens am 01. August tatsächlich live auftreten, aber aus Corona-Gründen auf einem abgeschlossenen Gelände. „Die Wetterprognosen sind prima“, so Gottschalk. „Wir dürfen uns endlich über Sommer freuen. Und was bietet sich dann besser an als gemeinsam mit Freunden oder der Familie auf dem Balkon oder im Garten zu sitzen und sich die REWAG-Nächte nach Hause zu holen?“

Alle Infos rund ums Online-Streaming und viele Tipps

Auf www.rewag.de/online-nacht findet man alle Infos zum Programm und auch viele kleine Tipps, wie man den Live-Stream mit den Gästen am besten vorbereitet. Darüber hinaus gibt es auch ein Gewinnspiel mit vielen tollen Preisen.

Die REWAG und ihre Partner, WR Events, das Orphée, Sugar Veranstaltungstechnik, Bischofshof, Glöckl etc. wünschen allen Zuschauern viel Vergnügen.

Pressemitteilung REWAG / Regensburg

Unser Blitzlicht vergangenes Jahr über die REWAG Nacht in Blau: