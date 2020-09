Regensburg: Corona-Testkapazität am Dultplatz ausgeschöpft

Am heutigen Montag musste das Corona-Testzentrum am Regensburger Dultplatz vorzeitig schließen. Der Grund: Die Testkapazitäten waren bereits am frühen Nachmittag ausgeschöpft.

Die Meldung der Stadt Regensburg:

Das Testzentrum der Stadt Regensburg am Dultpaltz muss heute, 14. September 2020, schon um 13.45 Uhr schließen. Die Testkapazität für 500 Personen wurde ausgeschöpft.

Das Testzentrum öffnet ab Dienstag, 15. September 2020, wieder um 8 Uhr.

Inbetriebnahme des Testzentrums

Anfang September war das Testzentrum am Dultplatz in Betrieb gegangen.