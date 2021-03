Regensburg: Cantemus Chor möchte „Bester Chor Bayerns“ werden

Der Cantemus Chor der Sing und Musikschule der Stadt Regensburg möchte der "mit Abstand beste Chor Bayerns werden! Der Regensburger Chor hat es unter der Leitung von Matthias Schlier mit seinem Projektvideo „cantemus versus corona“ in die Finalistenrunde des BR Wettbewerbs „Auf der Suche nach dem ‚mit Abstand’ besten Chor Bayerns" geschafft.

Das vom Chor professionell produzierte Video in der Kategorie „bestes Digitalprojekt“ gibt einen kurzweiligen Einblick in das umfangreiche Digitalprojekt „Cantemus-TV“, welches Chorleiter Matthias Schlier mit seinem Team gleich zu Beginn des ersten coronabedingten Lockdowns im März 2020 in Leben gerufen hat. Auf dieser virtuellen Plattform der Begegnung wurde zunächst täglich und später zwei bis dreimal wöchentlich eine Sendung mit einer Vielzahl an eigens eingesungenen Videos vom Cantemus Chor sowie eingesandten Zuschauerbeiträgen einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.

Cantemus-TV leistet auf diese Weise bereits seit einem Jahr einen Beitrag dazu, die Freude am Singen und Musizieren für Kinder, Jugendliche und Familien in dieser andauernden Zeit der Kulturbeschränkung aufrecht zu erhalten oder neu zu entdecken.

Insgesamt hat Cantemus-TV in drei Phasen inclusive eines interaktiven musikalischen Adventskalenders im Dezember mittlerweile über 1200 Videos veröffentlich und erfreut sich anhaltend großer Beliebtheit.

Hier unser Beitrag dazu