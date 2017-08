Regensburg: Beiwagen der Straßenbahn wird restauriert

In Regensburg wurde heute (16.08) gegen 9:00 Uhr bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Die Berufsfeuerwehr musste in die Lederergasse ausrücken und zeitweise einen …

In Regensburg wurde heute (16.08) gegen 9:00 Uhr bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Die Berufsfeuerwehr musste in die Lederergasse ausrücken und zeitweise einen …

Regensburg: Gasleitung angebohrt – Leck konnte geschlossen werden In Regensburg wurde heute (16.08) gegen 9:00 Uhr bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Die Berufsfeuerwehr musste in die Lederergasse ausrücken und zeitweise einen …

Regensburg: Gasleitung angebohrt – Leck konnte geschlossen werden In Regensburg wurde heute (16.08) gegen 9:00 Uhr bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Die Berufsfeuerwehr musste in die Lederergasse ausrücken und zeitweise einen …

Regensburg: Gasleitung angebohrt – Leck konnte geschlossen werden In Regensburg wurde heute (16.08) gegen 9:00 Uhr bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Die Berufsfeuerwehr musste in die Lederergasse ausrücken und zeitweise einen …