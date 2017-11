Regensburg: Autofahrer nach Zusammenstoß mit Schneeräumer eingeklemmt

Regensburg: Tödlicher Unfall in Kumpfmühl In Regensburg ist heute ein Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Gegen 7:15 Uhr war der Mann mit seinem Auto im Bereich der Autobahnausfahrt Kumpfmühl gegen einen …

Regensburg: Tödlicher Unfall in Kumpfmühl In Regensburg ist heute ein Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Gegen 7:15 Uhr war der Mann mit seinem Auto im Bereich der Autobahnausfahrt Kumpfmühl gegen einen …

Regenstauf: Verkehrsunfall auf der B 16 bei Ponholz Am 14.11.2017, 14.15 Uhr, kam es auf der B 16, Höhe BAB-Anschlussstelle Ponholz, zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der Fahrer eines VW Fox, der von Regenstauf in …

Regensburg: LKW-Unfall sorgt für kilometerlangen Stau auf der A3 Kurz vor 7 Uhr kam es am Mittwochmorgen (15.11) erneut auf der A3 zwischen der Anschlussstelle Universität und Burgweinting in Fahrtrichtung Passau zu einem LKW-Unfall. Nach …

Sinzing: Zwei Auffahrunfälle auf A3 am Montagabend Die Verkehrspolizei Regensburg berichtet von mehreren Unfällen, die am Montagabend (13.11) auf der A3 teils für Behinderungen gesorgt haben. In beiden Fällen waren …

