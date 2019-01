Raubüberfall in Sinzing: Täter auf der Flucht!

In den Mittagsstunden des Mittwoch, 23.01.2019, haben zwei bislang Unbekannte einen Mann an der Haustür eines Anwesens Nähe des Golfplatzes in Sinzing attackiert. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach den Tätern.

Gegen 12:30 Uhr haben ein Mann und eine Frau bei einem Hausbesitzer unter Vorlage eines Bettelbriefs um Geld gebeten. Als der Geschädigte aus seiner Geldbörse Geld entnahm ist er von den nun Gesuchten körperlich attackiert worden, zudem wurde ihm die Geldbörse entrissen. In dem Handgemenge soll der Sinzinger, mit einem noch nicht näher bekannten Gegenstand leicht verletzt worden sein.

Die Polizei fahndet im Bereich von Sinzing nach den bislang Unbekannten unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers und Polizeidiensthunden.