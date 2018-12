Pösing: Verdächtige Anrufe im Gemeindegebiet

Am Mittwochabend, 19.12.18 zwischen 18:15 – 21:00 Uhr, sind mehrere Bürger aus Pösing im Landkreis Cham von einem bislang unbekannten Mann mit Rodinger Vorwahl angerufen worden. Der Anrufer sprach wohl mit sächsischem Dialekt und gab sich als Polizeibeamter der PI Roding aus.

Er teilte den Betroffenen mit, dass im Bereich Pösing mehrere Ausländer festgenommen worden sein. Bei der anschließenden Durchsuchung sollen dann die Adressen und Personalien der Angerufenen gefunden worden sein. In einem Schreiben soll zusätzlich auch von einem Safe die Rede gewesen sein.

Der Anrufer hat daraufhin den Bürgern geraten, ihre Wertsachen in Sicherheit zu bringen. Was der Anrufer damit bezwecken wollte, ist nicht bekannt. Mindestens 21 Pösinger sind angerufen worden. Geldforderungen hat der Mann jedoch nicht gestellt, deshalb ist nach momentanen Stand auch keine Person geschädigt worden.

Geschädigte, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, dies noch zu tun.

Von Seiten der Polizeiinspektion Roding ergeht nochmals folgender Warnhinweis:

Solche Anrufe sind aus polizeilicher Sicht dem Phänomen des sogenannten Callcenter-Betrugs, einer Sonderform des Trickbetrugs, zuzuordnen. Hierbei treten die Täter zumeist an lebensältere Opfer heran und versuchen selbige unter Vorspiegelung einer Legende, wie etwa „falscher Polizeibeamter“, „falsches Gewinnversprechen“, „Vortäuschen einer Notlage“ oder „Enkeltrick“, zu einer Vermögensverfügung zu animieren. Dahinter stecken oft Personengruppen, die bandenmäßig, arbeitsteilig, EDV-technisch professionell, redegewandt und auf Gewinn ausgerichtet, aus Callcentern, mit Sitz in der Türkei agieren und versuchen, die Geschädigten entsprechend zu täuschen und um ihre Vermögenswerte zu bringen. In keinem Fall gehen Telefonanrufe dieser Art von der Polizei aus. Im Zweifel wird empfohlen, das Telefongespräch sofort zu beenden, sich auf keinerlei Gespräch einzulassen und Anzeige zu erstatten.

Pressemitteilung PI Roding