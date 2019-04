Pettendorf: Zwei Waldbrände gelöscht – Brandstiftung?

AmDonnerstagabend (25.04.19) musste die Feuerwehr Pettendorf im Landkreis Regensburg gleich zwei Waldbrände löschen.

Zunächst brannte gegen 20:30 ein ausgetrockneter Baumstumpf in einem Waldstück bei Eichenbrunn. Nachdem der Brand gelöscht war, konnten mehrere China-Böller in der Nähe der Brandstelle festgestellt werden. Es wird daher davon ausgegangen, dass der Brand durch das Zünden der Böller gelegt wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Nittendorf in Verbindung zu setzten.

Gegen 22:00 Uhr wurde dann ein Brand in einem Waldstück bei Ebenwies mitgeteilt. Das Feuer hatte sich hier bereits über eine Fläche von ca. 50 Quadratmetern ausgebreitet. Die Feuerwehr Pettendorf konnte den Brand mit Unterstützung der Feuerwehr Etterzhausen löschen. Durch die Streife der Polizei Nittendorf konnte ein 66-jähriger Mann festgestellt werden, der offensichtlich stark alkoholisiert in unmittelbarer Nähe des Brandes schlief. Dieser Mann gab an, dass er sich schon länger an der Örtlichkeit aufhielt und für den Brand wohl verantwortlich sei. Der Mann wurde vorsorglich in ein Regensburger Krankenhaus eingeliefert.

Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte in beiden Fällen verhindert werden, dass sich die Brände ausweiteten und so größeren Schaden verursachten.

Pressemitteilung PI Nittendorf