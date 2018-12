Pentling: Mutmaßlicher Autodieb mit Polizeihubschrauber festgenommen

Am Mittwochnachmittag, 12.12.18, wollte ein Polizeibeamter einen Mann in Graßlfing kontrollieren. Der Mann flüchtete zunächst, konnte jedoch im Rahmen einer Fahndung, in der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, festgenommen werden.

Am Mittwoch, 12.12.2018, gegen 13.30 Uhr, wollte ein Polizeibeamter im Bereich Graßlfing, einem Ortsteil von Pentling, einen Mann kontrollieren, der in einem Kleintransporter saß. In der Nacht zuvor kam es zu einem Diebstahl eines solchen Fahrzeugs im Regensburger Auweg. Schnell verdichtete sich der Verdacht, dass es sich um das gestohlene Fahrzeug handeln könnte. Der Beamte, der zu diesem Zeitpunkt alleine unterwegs war, forderte über Funk Verstärkung an. Der Verdächtige nutzte einen günstigen Moment und floh in ein angrenzendes Waldstück.

Nach dem Flüchtigen wurde umgehend eine großangelegte Fahndung unter Führung der Polizeiinspektion Neutraubling eingeleitet. Neben Streifen der umliegenden Polizeiinspektionen wurden auch Diensthundeführer, Kräfte der Polizeiinspektion Kelheim, der Bayerischen Bereitschaftspolizei und ein Polizeihubschrauber angefordert.

Nach etwa einer Stunde konnte die Suche im unwegsamen Gelände zwischen der B16 und der Donau dann mit Erfolg beendet werden. Die eingesetzte Polizeihubschrauberbesatzung sichtete den in einer Wiese liegenden Mann und lotste die Kollegen am Boden dorthin. Er versuchte sich offenbar so zu verstecken.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 22-Jährigen mit Wohnsitz in Regensburg.

Die Ermittlungen zu dem Fall hat die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernommen. Ob und in wie weit der Mann mit dem Fahrzeugdiebstahl in Verbindung steht, müssen nun die weiteren Ermittlungen klären.

Polizeimeldung