Baseball: Pascal Amon kehrt zu den Buchbinder Legionären zurück

Pascal Amon steht den Buchbinder Legionären ab sofort wieder zur Verfügung. Der Grund ist für den Spieler allerdings weniger erfreulich: Der Outfielder wurde am Dienstag von der Major League Baseball-Organisation der Los Angeles Dodgers entlassen, für die er seit 2016 spielte.

Zum Start der neuen Saison Mitte Juni wurde der 20-Jährige nach zwei Jahren in der untersten Spielklasse der Minor Leagues zu den Odgen Raptors befördert. Doch bereits nach vier Spielen, in den er jeweils einen Hit erzielen konnte, folgte das Aus als Profi. Aufgrund der Juni-Drafts hatten die Dodgers ein Überangebot an Outfieldern in der Organisation, Amon musste nach exakt 100 Einsätzen seine Koffer packen.

Der gebürtige Ingolstädter ist mittlerweile in Deutschland eingetroffen und will bereits am Wochenende die Buchbinder Legionäre unterstützen. „Pascal hat gleich signalisiert, mit nach Mannheim fahren zu wollen“, freut sich Cheftrainer Kai Gronauer über die unverhoffte Verstärkung. Die Regensburger bestreiten am Samstag (16 Uhr) und am Sonntag (14 Uhr) zwei Auswärtsspiele bei den Mannheim Tornados.

Pascal Amon feierte 2015 als 18-Jähriger sein Bundesliga-Debüt bei den Buchbinder Legionären und kam in 35 Spielen auf 38 Hits, darunter vier Homeruns, und einen Schlagdurchschnitt von 280. Der linkshändige Schlagmann, der sich 2012 dem Sportinternat Regensburg angeschlossen hatte und seither jeden Winter auch als Trainingsbasis nutzte, durchlief sämtliche deutsche Nationalmannschaften im Nachwuchsbereich.