Parsberg: Entflohene BKH-Insassen wieder gefasst

Am Donnerstag, den 30.08.2018 entwichen gegen 17:25 Uhr zwei Insassen aus der Forensischen Station des Bezirksklinikums Parsberg bei einem begleiteten Ausgang. Die Polizei hat die beiden Männer nach intensiven Ermittlungen und polizeitaktischen Maßnahmen wieder in Gewahrsam genommen.

Die beiden Männer, 19 und 21 Jahre alt, nutzten einen begleiteten Ausgang in Parsberg, um sich in einem günstigen Moment dem Aufsichtspersonal zu entziehen. Sofort nach Mitteilung über die Flucht der beiden Männer leitete die Polizei unter Leitung der Kriminalpolizei Regensburg sowie in enger Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Mittelfranken, dem Landeskriminalamt und in Abstimmung mit der Justiz umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein.

In den Nachtstunden des Mittwoch, 05.09.2018 gegen 22:00 Uhr, klickten schließlich die Handschellen für die Geflohenen, die durch die intensiven polizeilichen Ermittlungen in einem Hotel in Nürnberg lokalisiert und festgenommen werden konnten. Beide befinden sich nun wieder in geschlossenen Einrichtungen.

Pressemeldung Polizei Oberpfalz