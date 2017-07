Ein junger Mann kam in Oberschneiding bei Straubing auf die Gegenfahrbahn und fuhr so mit einem anderen Pkw zusammen. Der junge Mann starb noch am Unfallort.

Am Sonntagmorgen gegen 01.20 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße B 20 im Gemeindegebiet Oberschneiding ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw in südliche Richtung, als er aus noch bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam. Hierbei touchierte er einen entgegenkommenden Pkw einer 30-jährigen Frau, die zusammen mit ihren zwei Mitfahrerinnen in nördliche Fahrtrichtung fuhr. Beide Fahrzeuge schleuderten nach dem Zusammenstoß auf der Fahrbahn, wobei sich der Pkw des Unfallverursachers mehrfach überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät, er verstarb aufgrund seiner massiven Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Pkw-Fahrerin sowie ihre beiden Mitfahrerinnen wurden jeweils leicht verletzt und mussten in eine Krankenhaus eingeliefert werden. Der Gesamtschaden an beiden Pkw beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die diensthabende Staatsanwältin ein Gutachter herangezogen. Die Bundesstraße B 20 musste während der Unfallaufnahme sowie Bergung der Fahrzeuge bis um 6.10 Uhr komplett gesperrt werden. Mehrere örtliche Feuerwehren waren bei den Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Verkehrsableitung eingesetzt.

PM/EK