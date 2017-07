Am häufigsten fehlten die Menschen am Arbeitsplatz mit je 15,7 beziehungsweise 16,1 Tagen in Cham und Schwandorf. Obwohl in den beiden Landkreisen ein Rückgang von 0,6 beziehungsweise 0,4 Tagen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen ist, sind sie immer noch die Schlusslichter in der Oberpfalz. In Schwandorf wurden Muskel-Skelett-Beschwerden vor Erkrankungen der Psyche am häufigsten diagnostiziert, in Cham war es genau umgekehrt. Zusammen mit den Atemwegsbeschwerden verursachten diese drei Diagnosen rechnerisch mit je über acht Krankschreibungstagen rund die Hälfte der Fehlzeiten bei den beiden Tabellenletzten. Bei den Spitzenreitern Regensburg und Weiden lagen psychische Erkrankungen an erster Stelle (zwei bzw. 3,8 Tage). Es folgten die Probleme des Bewegungsapparats (zwei bzw. 3,4 Tage) vor den Atemwegsbeschwerden (1,9 bzw 1,5 Tage).