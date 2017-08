Oberpfalz: Im Landkreis Neumarkt stehen die größten Häuser

Mit durchschnittlich 116,9 Quadratmetern Wohnfläche haben die Menschen im Landkreis Neumarkt die größten Häuser und Wohnungen in der Oberpfalz. Das geht aus Daten des Landesamts für Statistik hervor, die die LBS Bayern ausgewertet hat. Die größte Wohnfläche pro Kopf können die Menschen im Landkreis Cham für sich in Anspruch nehmen. Hier stehen jedem Einwohner 53,7 Quadratmeter zur Verfügung. Die kleinsten Wohnungen stehen in der Stadt Regensburg mit einer Fläche von 73,1 Quadratmetern. Pro Kopf sind es dort 45 Quadratmeter Wohnfläche.

Insgesamt sind die Wohnflächen in Bayern deutlich gestiegen, erklärt die Landesbausparkasse. Während 1995 jeder Mensch in Bayern weniger als 40 Quadratmeter Wohnraum zur Verfügung hatte, waren es 20 Jahre später fast 48 Quadratmeter. Neben veränderten Ansprüchen an das persönliche Wohnumfeld ist die zunehmende Singularisierung der Haushalte ein wesentlicher Grund dafür. Pro Haushalt leben immer weniger Menschen zusammen. Dies verstärkt die Nachfrage, die sich aus dem Zuzug ergibt, und führt dazu, dass auch in Regionen ohne Bevölkerungswachstum der Wohnraumbedarf steigt.

Pressemitteilung LBS Bayern/MF