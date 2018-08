Nittenau: 23-Jähriger ertrunken

Am Montag, dem 23.07.2018 gegen 17.25 Uhr, suchte ein 54jähriger seine getrennt lebende 52jährige Ex-Ehefrau auf und bedrohte diese. Im weiteren Verlauf drohte er per Whatsapp, …

Neumarkt: 54-Jähriger droht mit Bluttat Am Montag, dem 23.07.2018 gegen 17.25 Uhr, suchte ein 54jähriger seine getrennt lebende 52jährige Ex-Ehefrau auf und bedrohte diese. Im weiteren Verlauf drohte er per Whatsapp, …

Mehr Polizisten in Bayern sind im vergangenen Jahr Opfer von Gewalttaten geworden als im Vorjahr. Die Zahl der Fälle ging dagegen leicht zurück, wie Innenminister Joachim …

Bayern: Mehr Polizisten angegriffen Mehr Polizisten in Bayern sind im vergangenen Jahr Opfer von Gewalttaten geworden als im Vorjahr. Die Zahl der Fälle ging dagegen leicht zurück, wie Innenminister Joachim …

Die Polizeiinspektion Schwandorf hat in den vergangenen Stunden nach einem Vermissten gesucht. Der 52-Jährige ist aber mittlerweile wieder aufgetaucht. Die Mitteilung der …

Landkreis Schwandorf: Vermisster 52-Jähriger wurde gefunden Die Polizeiinspektion Schwandorf hat in den vergangenen Stunden nach einem Vermissten gesucht. Der 52-Jährige ist aber mittlerweile wieder aufgetaucht. Die Mitteilung der …

