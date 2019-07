Neuzugang beim SSV Jahn: Nicolas Wähling wechselt nach Regensburg

Nicolas Wähling (21) unterschreibt beim SSV Jahn einen Vertrag bis 30.06.2022. Der vielseitige Offensivspieler war zuletzt für die TSG Hoffenheim aktiv.

Die Pressemitteilung des Vereins:

Mit Nicolas Wähling verpflichtet der SSV Jahn einen Neuzugang, der mit dem heutigen Mittwoch bereits in die Trainingswoche mit seinen neuen Teamkollegen startet. „Nicolas ist in der Offensive flexibel einsetzbar und bringt athletisch, technisch und taktisch sehr vieles mit, um unsere Spielidee umzusetzen und sich auf Zweitliganiveau durchzusetzen“, erklärt Jahn Geschäftsführer Profifußball Christian Keller. „Andererseits weiß Nicolas aber auch, dass es noch Bausteine gibt, an denen er arbeiten muss. Wir werden ihm dabei helfen, um seine weitere Entwicklung bestmöglich zu forcieren.“

Der 1,87 Meter große Wähling durchlief die Nachwuchsarbeit des Karlsruher SC und der TSG Hoffenheim, für die er in den vergangenen vier Jahren aktiv war. Für die Kraichgauer spielte der Offensivspieler insgesamt 26 mal in der A-Junioren-Bundesliga (elf Tore und acht Torvorlagen) sowie 84 mal in der U23 (14 Tore und 13 Torvorlagen in der Regionalliga Südwest).

Beim SSV Jahn möchte der Sohn einer englischen Mutter und eines deutschen Vaters nun die nächsten Schritte in seiner Entwicklung machen. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich davon überzeugt, dass ich beim SSV Jahn an der richtigen Adresse bin. Mir gefallen die Werte, die hier gelebt werden und die Jahn Spielidee passt gut zu der Art und Weise wie ich Fußball spiele“, beschreibt der Neuzugang die Gründe für seinen Wechsel. „Ich möchte nun möglichst viele Spiele machen, Erfahrungen in der 2. Bundesliga sammeln und der Mannschaft dabei helfen, Spiele zu gewinnen und weiterhin erfolgreich zu sein.“