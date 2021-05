Neutraubling: Mit der vhs Regensburger Land flexibel zum Schulabschluss

Ein bayernweites Pilotprojekt, an dem sich die vhs Regensburger Land beteiligt, macht es seit September 2020 in Beruf und Familie stark eingespannten Menschen leichter, einen mittleren Schulabschluss zu erreichen. Mittlerweile legen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten Vorbereitungskurses zur Mittleren Reife an der vhs gerade ihre Prüfungen ab. Einige haben sich bereits um Ausbildungen beworben, andere planen sogar, das Abitur nachzuholen. Ein Schulabschluss eröffnet also viele Chancen und Perspektiven. Deshalb ist es eine gute Nachricht, dass dieser Vorbereitungskurs im Jahr 2021/22 erneut angeboten werden kann.

Zusätzlich soll ein weiterer Vorbereitungskurs auf die Quali-Prüfungen auch denen eine Möglichkeit bieten, die diesen Abschluss bisher noch nicht erreicht haben. Beide Kurse starten im September 2021, sind zum großen Teil online-basiert und arbeiten mit einem Lern-Management-System. So schulen diese Kurse also auch ganz gezielt die digitalen Kompetenzen der Teilnehmenden, fördern das selbstorganisierte Lernen und bieten dennoch eine umfassende Betreuung durch das kompetente Personal der vhs Regensburger Land. So muss der Unterricht vor Ort in Neutraubling nur an einem oder zwei Tagen in der Woche besucht werden. Die übrige Zeit lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bequem von Zuhause aus. Sollte es dazu keine Möglichkeiten geben, so steht in der vhs Regensburger Land ein hervorragend ausgestatteter Selbstlernraum zur Verfügung, der natürlich genutzt werden darf. So trägt die vhs Regensburger Land dazu bei, jungen Menschen Möglichkeiten zu eröffnen und sich so für die Herausforderungen der Zukunft gut rüsten zu können.

Quelle: Landratsamt Regensburg