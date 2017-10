Neutraubling: Feuer gelegt – Mehrere Sachbeschädigungen

In der Nacht von Mittwoch, 04.10.2017 auf Donnerstag, 05.10.2017, in der Zeit von 22.00 Uhr bis 03.30 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in vier Garagen in der Haidauer Straße 69 und 83 ein. Die Täter zogen mit Gewalt die teilweise versperrten Garagentore auf und entriegelten diese dadurch.

In allen Fällen entnahmen die Täter aus Papiertonnen, die sich neben den Fahrzeugen befanden, kleine Mengen Papier, legten diese an den Reifen ab und entzündeten es. Nur durch viel Glück und dem Umstand, dass die Brandherde selbst erloschen, ist es zu verdanken, dass lediglich sehr geringer Sachschaden entstand. In einer Garage durchsuchten sie zusätzlich das unversperrt darin abgestellte Fahrzeug, wobei offensichtlich nichts entwendet wurde.

Die PI Neutraubling bittet Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung in der Haidauer Straße machen können, sich mit der PI Neutraubling, Tel.: 09401/9302-0, in Verbindung zu setzen.

PM/MF