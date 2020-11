Neutraubling: Brand einer Lagerhalle

Die Erstmeldung der PI Neutraubling:

Heute in den späten Nachmittagsstunden ereignete sich in der Berliner Straße in Neutraubling ein Brand in einer kleineren Halle. Nach ersten Erkenntnissen wurden in der gewerblich genutzten Halle Reparaturarbeiten an einem PKW durchgeführt. Ob die Brandursache damit im Zusammenhang steht, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

Das Feuer griff auf das Dach der Halle über, so dass eine große Rauchsäule über dem Objekt entstand.

Im Bereich der Berliner und der Hartinger Straße kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten diesen Bereich zum umfahren, die Anwohner sollten aufgrund der Rauchentwicklung Fenster und Türen schließen.

Ob es verletzte Personen gibt, ist derzeit noch unklar. Dem ersten Anschein nach zu urteilen, vermutlich aber nicht. Die Höhe des Sachschaden ist aufgrund der laufenden Löscharbeiten noch nicht abschätzbar.

PI Neutraubling/MB