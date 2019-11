Neutraubling: Betrunkener Mann flieht vor Polizei

Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise sollte am Sonntag, 03.11.2019, um 03.11 Uhr, in Neutraubling, in der Hans-Watzlik-Straße, ein 55-jähriger Fahrer eines Pkw, Opel, von einer Polizeistreife zu einer Verkehrskontrolle angehalten werden.

Anhaltesignale der Polizeistreife wurden vom 55-jährigen ignoriert. Stattdessen beschleunigte der 55-jährige mit seinem Opel und überquerte eine Ampel bei Rotlicht. Die Polizeistreife nahm die Verfolgung des Opel auf, welcher später auf die BAB A 3 in Richtung Nürnberg auffuhr. Dort beschleunigte der Flüchtende seinen Pkw bis auf 160 km/h.

Durch eine weitere Polizeistreife konnte der 55-jährige mit seinem Opel jedoch sukzessive herabgebremst und am Autobahnkreuz Regensburg zum Stillstand gebracht werden. Nachdem der 55-jährige sein Fahrzeug nicht freiwillig verlassen wollte und sich am Lenkrad des Opel festklammerte, musste er von den Polizeibeamten gewaltsam aus seinem Fahrzeug verbracht werden.

Wie sich herausstellte, stand der 55-jährige unter Medikamenten- und Alkoholeinfluss. Aufgrund einer psychischen Erkrankung wurde der 55-jährige in eine psychiatrische Klinik verbracht. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

PM