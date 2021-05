Neutraubling/Barbing: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch und Unfall

In gleich zwei Fällen sucht die Polizeiinspektion Neutraubling nach Zeugen.

Neutraubling: Junger Mann bricht in Haus ein

Am 06.05.21 konnte gegen 17.00 Uhr bei einem Nebengebäude der Kirche am St.–Michael-Platz eine männliche Person festgestellt werden, welche sich gewaltsam Zutritt zum dortigen Hauseingang verschaffte. Als die Person durch einen Zeugen angesprochen wurde, flüchtete diese. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro.

Laut Beschreibung war die männliche Person ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, unrasiert und hatte kurze braune Haare. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Neutraubling, Tel. 09401/9302-0, erbeten.

Barbing: Unfallflucht

Am 07.05.21 war in der Straße „Am Hölzl“ im Zeitraum zwischen 17.50 Uhr und 20.30 Uhr ein silberfarbener BMW abgestellt. In diesem Zeitraum stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den genannten Pkw, weshalb dieser leicht beschädigt wurde. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Neutraubling, Tel. 09401/9302-0, erbeten.

PM/EK