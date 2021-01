Am Samstagabend wurde eine Hauswand mittels Farbdose besprüht.

Am Samstagabend, gegen 22.15 Uhr, bemerkte ein Hausbesitzer in der Roten Turmgasse eine männliche Person, welche mittels Spraydose ein Graffiti an seinem Haus aufbrachte. Als er diesen ansprach, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Kelheim unter 09441/5042-0 entgegen.

PM