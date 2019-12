Neustadt an der Donau: Zwei Einbrücke in Geschäfte

In den frühen Morgenstunden am Mittwoch (25.12.19) waren zwei Geschäfte in der Bahnhofstraße in Neustadt a.d. Donau Ziel eines Einbrechers.

Zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr ist ein unbekannter Täter in ein Optiker-Geschäft eingebrochen und versuchte auch in einen Elektrohandel einzusteigen. Beim Optiker konnte er eine geringe Menge Bargeld erbeuten. Durch das Aufhebeln der Zugangstüre verursachte der Täter Sachschaden in Höhe von über 2.000€.

Bei einem Elektronik-Geschäft scheiterte der Täter an der Eingangstüre und musste unverrichteter Dinge weiterziehen. Er hat jedoch massiv an der Türe gehebelt und hier ebenfalls Sachschaden über 1.000€ verursacht.

Es konnten Videoüberwachungssequenzen gesichert werden, die den Täter und mögliche Zeugen zeigen. Möglicherweise trafen zwei Zeugen kurze Zeit nach dem Einbruchsversuch auf den Täter. Die Tatzeit liegt zwischen 01:38 Uhr und 01:42 Uhr. Die zwei Personen, die sich gegen 01:45 Uhr an der Tatörtlichkeit an der Bahnhofstraße 12 aufgehalten haben und gegebenenfalls sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 09441/5042-0 bei der Polizei Kelheim zu melden.

Polizeimeldung PI Kelheim