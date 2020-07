Neustadt an der Donau: Mehrere Autos beschädigt

In der Schillerstraße in Neustadt an der Donau wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere parkende Autos beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von Montag, 23:30 Uhr bis Dienstag, 05:45 Uhr, wurden mehrere abgestellte Pkw in Neustadt a. d. Donau in der Schillerstraße beschädigt. Die Fahrzeuge wurden auf einem Parkplatz abgestellt, der oder die Täter beschädigten einen bzw. mehrere Reifen der Pkws, der bislang bekannte gesamte Schaden beläuft sich auf ca. 5.000,- Euro.

Bei der Polizeiinspektion Kelheim meldeten sich bislang sechs geschädigte Autobesitzer.

Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kelheim unter 09441/5042-0 zu melden.

Pressemitteilung PI Kelheim