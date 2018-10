Neunburg vorm Wald: Verletzter Mann gestorben – Hinweise gesucht

Wie bereits berichtet, fanden Passanten am Sonntagabend, 21.10.2018 in der Hauptstraße auf Höhe Haus.-Nr. 5 einen 64-jährigen Mann mit schweren Kopfverletzungen. Der Verletzte ist am Montag, 29.10.2018 verstorben.

Der 64-jährige befand sich seit seiner Auffindung am Sonntag gegen 18.00 Uhr in einem kritischen Gesundheitszustand. Am Montagmorgen ging bei der Polizei die Information aus dem behandelnden Krankenhaus ein, dass der Mann verstorben ist.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg untersucht mit Hochdruck, wie es zu den Verletzungen des Mannes gekommen ist. Dazu banden die Ermittler auch einen Rechtsmediziner aus Erlangen in die Ermittlungen mit ein. Dennoch gibt es bislang ungeklärte Fragen, wie die Kopfverletzung entstanden ist.

Weitergehende Erkenntnisse sollen nun eine Obduktion des Leichnams des Verstorbenen bringen, die noch in dieser Woche durchgeführt werden wird.

Zwischenzeitlich sind verschiedene Personen, die sich um den Verletzten gekümmert haben, bei der Polizei namentlich bekannt. Noch unbekannt ist die Identität eines scheinbar 35-jährigen Mannes, der sich offensichtlich anfangs bei dem Verletzten aufgehalten hat.

Nach wie vor ungeklärt ist auch, wo die Geldbörse des Verstorbenen abgeblieben ist.

Die umfangreichen Ermittlungen der Amberger Kriminalbeamten dauern an. Sachdienliche Hinweise werden nach wie vor dringend an die Polizei unter der Telefonnummer der örtlichen Polizeiinspektion 09672/9202-0, oder direkt an die Kriminalpolizei Amberg unter 09621/890-0, oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Polizeimeldung