NawaRo zeigt zwei Gesichter und siegt am Ende 3:2 gegen NeuwiedÜber 800 Fans erleben Comeback in der turmair Volleyballarena

Es war wieder einmal ein denkwürdiges Spiel in der turmair

Volleyballarena, über das sich die Fans von NawaRo Straubing wohl noch

einige Zeit austauschen werden. Das Spiel gegen den VC Neuwied hatte

(fast) alles zu bieten. Vor allem aber wieder einmal ein denkwürdiges

Comeback des Straubinger Teams, welches einen 0:2 Satzrückstand in

einen 3:2 Erfolg drehen konnte.

Der erste Aufreger hatte jedoch nichts mit dem Spiel selbst zu tun.

Beim Stand von 3:2 meldete sich die Brandmeldeanlage in der Arena zu

Wort und das Spiel wurde kurz unterbrochen, um zu prüfen, warum die

Anlage angesprungen war. Als klar war, dass es ein Fehlalarm war,

pfiff Schiedsrichter Rainer Heichel die Partie wieder an. Es

entwickelte sich ein heiß umkämpfter erster Satz, in dem sich am Ende

der VC Neuwied entscheidend absetzen konnte. Der Doppelwechsel mit

Lucia Kaiser für Kara Seidenstricker und Paige Penrod für Jordan

Drezet kam etwas zu spät, so dass NawaRo den Satz nicht mehr ganz

drehen konnte. Der erste Durchgang ging mit 23:25 an die Gäste.

Coach Andreas Urmann setzte auch in der Folgezeit auf seine zweite

Zuspielerin aus Kanada. Drezet fightete, hatte aber im zweiten Satz

noch nicht das Glück des tüchtigen. Auch die restliche Straubinger

Mannschaft fand nicht zu ihrem Spiel. ?In den ersten beiden Sätzen

haben wir nicht das gezeigt, was wir können?, erklärte Urmann nach dem

Spiel. Folgerichtig ging auch der zweite Satz an Neuwied (21:25) und

allen in der Arena war klar, dass es sehr schwer werden würde nach der

Pause.

Doch auch die Neuwieder Fans ihrerseits trauten dem Braten noch nicht.

Sie mussten mit ansehen, dass NawaRo deutlich stärker aus der Pause

kam und mit Danica Markovic ? sie wurde nach dem Spiel zur MVP gewählt

– eine Interimskapitänin auf dem Feld hatten, die aus fast jeder Lage

Punkte erzielen konnte. Angepeitscht von den erneut frenetisch

anfeuernden Fans in der turmair Volleyballarena setzte sich NawaRo

schnell ab. Am Ende des Durchgangs hatte Straubing acht Punkte

Vorsprung. Auch der vierte Satz war lange Zeit eine klare Sache für

die Gastgeberinnen (19:14). Am Ende kamen die Gäste noch einmal auf,

doch nicht mehr heran und der Tie-Break war erzwungen (25:22).

Im Entscheidungssatz lag NawaRo mit 3:5 zurück, als Straubings Coach

Andreas Urmann erneut den Doppelwechsel als taktisches Mittel

einsetzte. Er brachte Kara Seidenstricker als Angreiferin und Lucia

Kaiser als Zuspielerin zum Aufschlag. Seidenstricker überzeugte in der

Folgezeit durch cleveres Angriffsspiel. Mehrfach brachte sie clever

geschlagene Bälle im Abwehrzentrum der Gäste unter. NawaRo konnte sich

absetzen und hatte am Ende drei Matchbälle (14:11). Diese sollten

jedoch noch nicht reichen. Erst der vierte Matchball brachte nach 122

Spielminuten den Sieg für NawaRo. Nach einem langen umkämpften

Ballwechsel landete ein Angriff der aufopferungsvoll kämpfenden Gäste

knapp im Aus und der Jubel der Straubinger Fans kannte keine Grenzen

mehr (16:14).

Zwei Auswärtsspiele vor dem Spitzenspiel gegen Offenburg

Nach dem Spiel war Neuwieds Coach Milan Kocian sichtlich angefressen,

ob der Niederlage. Auf die Frage, wie sein Fazit zum Spiel ausfalle

erklärte er trocken: ?Wir haben verloren.? Wenig später fügte er aber

hinzu: ?Ich glaube wir haben heute hier ein gutes Spiel gesehen und

vor diesem Publikum zu spielen macht sehr viel Spaß.? Letztlich hatte

er aber nach der 2:0 Satzführung für sein Team auf mehr als einen

Punkt gehofft. Sichtlich erleichtert zeigte sich auch Straubings Coach

Andreas Urmann: ?Ab dem dritten Satz haben wir endlich das umgesetzt,

was wir uns vorgenommen hatten. Ich bin sehr froh, dass wir gewonnen

haben. Es ist aber klar, wenn man im Tie-Break so knapp gewinnt, dann

ist auch immer ein bisschen Glück dabei. Das haben wir heute gehabt.?

Durch den 3:2 Erfolg konnte NawaRo vorerst Platz drei in der Liga

verteidigen und nach Punkten zum zweiten Offenburg aufschließen.

Jedoch haben Offenburg und der vierte Grimma weniger Spiele als die

Straubingerinnen absolviert. Für NawaRo stehen jetzt zwei

Auswärtsspiele in Dresden (21.01.) und in Vilsbiburg (5.2.) an, ehe es

am 11. Februar in der turmair Volleyballarena zum Duell mit dem

Tabellenzweiten VC Offenburg kommt. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.