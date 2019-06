Nature Index: Universität Regensburg in Deutschland auf Platz eins

Platz 1 für die Universität Regensburg – und zwar beim Nature-Ranking! Für den Zeitraum 2018 ist die Universität für die Qualität der wisschenschaftlichen Publikationen ausgezeichnet worden.

Das renommierte britische Wissenschaftsmagazin Nature hat sein Ranking für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 veröffentlicht. Dabei bietet der „Nature Index“ neben seinem herkömmlichen Ranking in diesem Jahr erstmals eine „normalisierte“ Rangliste an. Diese legt den Fokus auf die Qualität der wissenschaftlichen Publikationen und nicht mehr lediglich auf die Quantität. In diesem normalisierten Ranking belegt die Universität Regensburg die beste Platzierung aller deutschen Forschungseinrichtungen.

„Das ist ein großer Erfolg für die Universität Regensburg und ein weiterer Ausweis der hervorragenden Arbeit, die im Bereich der Forschung in den Naturwissenschaften hier am Standort geleistet wird“, äußert sich Prof. Dr. Udo Hebel, Präsident der Universität Regensburg, zum neuen Nature Ranking und ergänzt: „Der erste Platz der deutschen Forschungseinrichtungen ist eine Bestätigung für die strategischen Entscheidungen der vergangenen Jahre und unser Bestreben als national und international anerkannte Forschungseinrichtung wahrgenommen zu werden.“

Insgesamt befinden sich sechs deutsche Universitäten unter den Top 100 der gelisteten Universitäten weltweit, vier davon sind bayerische Universitäten. Die UR belegt als beste deutsche Universität Rang 44.

Pressemitteilung Universität Regensburg